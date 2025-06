Recupero e riqualificazione di Borgo Borzellino, si prolunga l’attesa per la fine dei lavori

L’intervento, avviato nel maggio del 2023, doveva essere ultimato entro nove mesi

MONREALE, 22 giugno – Risale all’ormai lontano 14 settembre 2022 la firma del contratto con cui la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo ha appaltato i lavori che riguardano il recupero e la riqualificazione di Borgo Borzellino, finanziati dalla Regione Siciliana per il complessivo importo di 5 milioni e mezzo di euro.

Realizzato nei primi anni 40 del secolo scorso in territorio di Monreale, il borgo rurale è costituito da vari edifici (scuola, delegazione municipale, ufficio postale, caserma dei carabinieri, dispensario medico, alloggi, botteghe artigianali, trattoria, rivendita tabacchi): a causa degli eventi bellici non fu realizzata la costruzione della chiesa, che pure era prevista in progetto.

L’intervento punta alla creazione di un centro polifunzionale per la fruizione di attività agro-culturali e artistiche contemporanee, destinato ad attività didattiche, convegnistiche, espositive e divulgative, in particolare nel settore dell’agricoltura, dell’educazione alimentare e della promozione e tutela dei prodotti di qualità e delle tipicità locali.

La piazza e le aule di alcuni edifici consentiranno anche la fruizione di attività artistiche contemporanee, ospitando seminari, masterclass, workshop, festival, rassegne e laboratori didattici aperti a tutte le espressioni artistico-culturali. Uno spazio sarà poi destinato all’esposizione di fotografie, filmati e progetti relativi ai borghi rurali e alle vicende storiche dell’«Assalto al latifondo»; all’interno di Borgo Borzellino è inoltre prevista la creazione di aree attrezzate di sosta per le ippovie e le greenways.

Secondo le previsioni progettuali, la durata dei lavori era stabilita in nove mesi e la relativa consegna all’impresa appaltatrice è avvenuta nel maggio del 2023, con la solita cerimonia “in pompa magna”; sono quindi trascorsi da allora più di due anni e, tuttavia, non risultano ancora definitivamente conclusi.

In corso di realizzazione non sono mancati contrattempi ed incrementi di costi; e alla fine dello scorso anno è intervenuta anche una perizia di variante, che è stata predisposta “per circostanze impreviste e imprevedibili e per adeguare l’impostazione progettuale per la salvaguardia del bene per il proseguimento degli obiettivi degli interventi”. Non rimane che attendere fiduciosi l’ultimazione delle opere.