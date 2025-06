Monreale, ancora tanta gente ieri sera con la musica in piazza

Doppio l’appuntamento nel centro storico

MONREALE, 22 giugno – Nella serata di ieri, Monreale ha vibrato al ritmo di due eventi musicali che hanno segnato l'inizio dell'estate monrealese.

Le iniziative, promosse dall'assessorato allo Spettacolo, hanno richiamato un vasto pubblico, tra turisti e cittadini, desiderosi di godersi la buona musica e l'atmosfera suggestiva del centro storico.

La Contromano Cover Band ha reso omaggio a Nek con un live show energico, ripercorrendo i più grandi successi del cantautore italiano e coinvolgendo il pubblico in una serata di musica e divertimento.

Quasi in contemporanea in via D’acquisto hanno ospitato i Pacha Kama, che hanno trasportato i presenti in un viaggio sensoriale nel cuore del Sud America. Canti ancestrali, strumenti tradizionali e danze coinvolgenti hanno creato un'esplosione di suoni, colori e passione, immergendo gli spettatori nelle vibranti atmosfere latine.

Entrambi gli eventi, coordinati dall’assessorato allo Spettacolo guidato dall’assessore Salvo Giangreco ad ingresso libero, hanno offerto a tutti la possibilità di partecipare a queste serate che arricchiscono il già vasto programma estivo di Monreale.