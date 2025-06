Giuseppe Fiorenza nominato interlocutore referente della Pontificia Accademia di Teologia

Avvocato, è originario di Grisì, frazione di Monreale

ROMA, 22 giugno – Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, ha conferito all’avvocato Giuseppe Fiorenza (nella foto), del foro di Palermo e originario della frazione Grisi, nel Comune di Monreale, l’incarico di interlocutore referente della medesima accademia.

La nomina rappresenta un riconoscimento all’impegno culturale e alla profonda testimonianza di fede dell’avvocato Fiorenza, da sempre attivo nel settore giuridico e stimato per l’alta professionalità dimostrata nel corso della sua carriera.

Questa prestigiosa designazione lo pone accanto a personalità di rilievo del mondo istituzionale, ecclesiale e del volontariato, nell’ambito delle attività della Pontificia Accademia di Teologia, istituzione benedetta da Papa Francesco, che ne ha apprezzato obiettivi e finalità.

Parole di sincera gratitudine sono state rivolte da Giuseppe Fiorenza a monsignor Staglianò, per una nomina che non solo onora il suo percorso professionale, ma rafforza soprattutto il suo cammino di fede.