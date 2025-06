Apre i battenti “N’amuri”, gastronomia da asporto per tutti i gusti

Oggi il taglio del nastro del locale che si trova in via Aldo Moro, 3

MONREALE, 23 giugno – Una nuova proposta commerciale è presente da stasera in città. Si tratta di “N’amuri” pizzeria, panineria, hamburgeria e polleria da asporto, che ha aperto i battenti oggi in via Aldo Moro 3.

A gestire l’esercizio saranno Francesco Basile e Federica Adimino, due ragazzi che fanno coppia pure nella vita e che sono pronti a soddisfare le numerose esigenze della clientela, avvalendosi di due scooter che effettueranno le consegne a domicilio a chi vorrà godere delle prelibatezze in vendita.

Oggi pomeriggio, in mezzo a tantissima gente, si è tenuta l’inaugurazione, con il consueto taglio del nastro, alla presenza del sindaco, Alberto Arcidiacono e dell’assessore gli Spettacoli, Salvo Giangreco. La rituale benedizione dei locali, invece, è stata affidata a don Angelo Giudice, parroco di Santa Teresa del Bambino Gesù.

Nel corso della cerimonia, accompagnati da un lungo applauso, sono stati fatti volare tre palloncini dedicati idealmente ad Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, in particolare a quest’ultimo che oggi avrebbe fatto il compleanno.