Ristrutturazione dell’ex Cres di Monreale, si aspetta ancora l’avvio dei lavori

Per l’intervento sono stati stanziati dalla Regione 8,7 milioni di euro

MONREALE, 25 giugno – È stato sottoscritto il 23 agosto 2022 il contratto con cui la Regione Siciliana ha assegnato al CEFPAS l’edificio dell’ex Cres di Monreale, destinato ad ospitare la sede palermitana del centro per la formazione e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, il cui direttore generale è attualmente l’ingegnere Roberto Sanfilippo.

Grazie al recupero dell’immobile, abbandonato e vandalizzato ormai da tanti anni, sarà allestita una struttura di circa 17.000 metri quadrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività affidate per la nuova “mission” al centro, in particolare per le attività di sanità digitale e telemedicina, complementare al polo principale di Caltanissetta, in attività dal 1996.

Il progetto riguarda anche il recupero ambientale e paesaggistico dell’adiacente ex cava “Ranteria”, in cui è prevista la creazione di un parcheggio pubblico con oltre 200 posti auto, a servizio sia degli utenti del CEFPAS che dei cittadini monrealesi; per il collegamento fra il posteggio e l’edificio si procederà alla realizzazione di un ascensore inclinato e di una passerella.

Non mancano le risorse per l’attuazione di questo ambizioso intervento, per il quale nel 2021 l’amministrazione regionale ha impegnato 5 milioni di euro attingendo ai fondi dell’Accordo di Programma Quadro “Sanità”; è stato poi reso disponibile un ulteriore finanziamento di 3,7 milioni di euro per l’area di parcheggio e il relativo sistema di collegamento al nuovo centro di formazione. Siamo quindi in presenza di un investimento particolarmente rilevante, che in totale ammonta a quasi 9 milioni di euro. E fin qui va tutto bene.

Ciò che, però, sembra non stia andando bene è la tempistica realizzativa dell’opera, il cui progetto esecutivo è stato approvato dalla Regione Siciliana nell’aprile dello scorso anno. Stando agli immancabili annunci a suo tempo sbandierati, l’avvio dei lavori sarebbe dovuto avvenire entro la fine del 2024. Tuttavia così non è stato e l’attesa continua. Viene in mente la scena del film “Pane e tulipani”, diretto da Silvio Soldini, in cui l’attore Felice Andreasi pronuncia questa frase: «Le cose belle sono lente … bisogna imparare ad aspettare». E probabilmente è vero, ma non nel caso delle opere pubbliche.