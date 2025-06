Rimborsi per il trasporto scolastico extraurbano: via alle domande per le famiglie

C’è tempo fino al 24 luglio

MONREALE, 25 giugno – Le famiglie degli studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025 potranno ottenere il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il trasporto extraurbano.

Lo rende noto il Comune di Monreale, in attuazione della circolare n. 17 del 30 agosto 2024, che dà seguito a quanto stabilito dalla Legge Regionale 1/2024.

Il beneficio è rivolto agli studenti e alle studentesse iscritti a scuole secondarie superiori, statali o paritarie, che si servono di mezzi pubblici di trasporto per raggiungere istituti situati fuori dal proprio comune di residenza o da una frazione dello stesso. Per poter accedere al rimborso, è necessario che il valore dell’ISEE familiare non superi i 10.632,94 euro.

Il rimborso verrà erogato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Siciliana, e sarà possibile presentare domanda fino al 24 luglio prossimo.

Le famiglie dovranno scaricare il modulo dal sito ufficiale del Comune di Monreale (www.comune.monreale.pa.it, sezione Albo Pretorio) e consegnarlo compilato al Protocollo Generale del Comune, in busta chiusa.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Domanda di rimborso spese trasporto extraurbano studenti – Anno scolastico 2024/2025 – L.R. n. 1/2024, art. 2, comma 13 – Circolare n. 17 del 30/08/2024"

Alla domanda sarà necessario allegare le ricevute di pagamento degli abbonamenti e/o attestazioni di spesa per l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Un’opportunità importante per molte famiglie, che mira a sostenere il diritto allo studio e a ridurre gli ostacoli economici per gli studenti pendolari siciliani.