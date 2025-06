Bollette idriche, a Monreale apre lo sportello Amap

Il servizio è stato affidato alla partecipata dal 1° ottobre scorso

MONREALE, 26 giugno – Dopo il passaggio ufficiale della gestione del Servizio Idrico Integrato ad Amap S.p.A., avvenuto il 1° ottobre scorso, sarà presto operativo a Monreale un nuovo sportello dedicato all’utenza, che faciliterà l’accesso a servizi, informazioni e assistenza.

Lo sportello Amap consentirà ai cittadini di svolgere in loco tutte le pratiche relative al servizio idrico, come richieste di subentro, volture, segnalazioni e consulenze sulle fatture.

Il trasferimento della gestione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture idriche ad Amap S.p.A., con sede a Palermo in via Volturno 2, comporta anche una serie di importanti adempimenti tecnici e amministrativi. In particolare, per garantire la massima precisione nelle letture dei contatori tra la fase di gestione comunale (fino al 30 settembre 2024) e quella affidata ad Amap (dal 1° ottobre 2024), si segnala che l’ultima fattura emessa dal Comune di Monreale, relativa al periodo 1° – 30 settembre 2024, sta subendo un ritardo tecnico.

In tale fatturazione sarà incluso anche il rimborso del deposito cauzionale versato dagli utenti nel corso del precedente rapporto con il Comune, che verrà compensato automaticamente.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti sull’apertura dello sportello AMAP e per ogni ulteriore comunicazione legata alla transizione in corso.