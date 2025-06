Scuola Morvillo, due storiche insegnanti vanno in pensione

Pia Di Gesù e Maria Ester Madonia concludono la loro carriera

MONREALE, 26 giugno – Si è tenuto stamane il collegio dei docenti conclusivo dell’anno scolastico dell’istituto Morvillo e, con esso, l’ultimo adempimento scolastico di due storiche insegnanti: Pia Di Gesù, docente di lettere della secondaria, e Maria Ester Madonia, maestra di scuola primaria.

Nel corso di una emozionante cerimonia nell’aula magna “Luigi Caracausi”, le neo pensionate sono state salutate e festeggiate da familiari, da tutto il personale della scuola e dai dirigenti scolastici Francesca Giammona e Stefano Gorgone.

Fra applausi, commozione e ringraziamenti, la preside Giammona è intervenuta per sottolineare le qualità umane e professionali dei docenti che, sicuramente, con l’inizio del periodo di quiescenza, lasceranno un vuoto nel cuore di tanti alunni e colleghi con i quali sono stati condivisi momenti di lavoro ma anche di amicizia.

Al ringraziamento personale della dirigente per il lavoro svolto, si è unito il preside emerito Stefano Gorgone, che ha ribadito l’importanza del ruolo dell’insegnante nella crescita degli alunni e come tale importanza sia stata più volte ribadita da Papa Francesco e da autori dello spessore di Massimo Recalcati.

Le neo pensionate, nel ringraziare dirigenti, colleghi e personale, hanno sottolineato come ciò che ha sempre caratterizzato la Morvillo è l’accoglienza e l’unità e come questi elementi abbiano determinato un clima di lavoro familiare e motivante al quale rinunciare sarà difficile.