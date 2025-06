Nel nuovo archivio digitale regionale “Kaléidos” consultabili oltre 150 documenti su Monreale

Il portale è stato realizzato con fondi del P.O. FESR 2014-2020

MONREALE, 27 giugno – Nei giorni scorsi il Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la documentazione dei beni culturali ha attivato in rete il portale “Kaléidos”, dedicato alla conservazione e alla consultazione digitale del patrimonio audiovisivo siciliano.

Realizzato con un finanziamento di circa 800.000 euro con risorse del Programma Operativo FESR 2014-2020, l’archivio permette di consultare liberamente 890 filmati, quasi 7000 fotografie storiche, più di 400 registrazioni audio e altrettante mappe cartografiche.

«Grazie all’azione del governo Schifani, è stato riscattato dall’oblio e dai rischi di deterioramento - ha dichiarato l’assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - un ingente e fragile patrimonio documentale di varia tipologia, solo parzialmente fruibile per mancata catalogazione e perché, in larga misura, su supporto negativo come lastre, pellicole, nastri magnetici e formati ormai obsoleti. La digitalizzazione apre nuove prospettive di studio, analisi, utilizzo, fruizione e valorizzazione, ma soprattutto assicura la tutela di un patrimonio che rischiava altrimenti di essere dimenticato».

È previsto che il portale venga costantemente aggiornato con l’inserimento di ulteriori materiali documentali, tutti corredati dalle relative schede descrittive.

Collegandosi al sito kaleidos.cricd.it è possibile accedere all’archivio in varie modalità: si va dalla “ricerca per soggetto” (con l’inserimento di una specifica parola chiave) alla “ricerca libera” (che recupera le informazioni richieste su diversi campi), passando per la “ricerca avanzata” da utilizzare per consultazioni più mirate.

Sul portale si possono visionare oltre 150 documenti audiovisivi digitalizzati che riguardano Monreale: immagini fotografiche, documentari, cortometraggi, filmati amatoriali e disegni; fra questi, è senza dubbio di particolare interesse una pianta topografica che raffigura l’assetto urbano della città (nella foto) nella prima metà del XIX secolo e, dunque, in epoca borbonica.