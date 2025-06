Monreale ricorda Antonella e Giovanni Pinocchio: 45 anni dopo la strage di Ustica, ancora nessuna verità

Oggi una breve cerimonia di commemorazione in piazza Inghilleri

MONREALE, 27 giugno – Si è svolta questa mattina a Monreale la cerimonia commemorativa in ricordo di Antonella e Giovanni Pinocchio, i due monrealesi rimasti vittime della strage di Ustica il 27 giugno 1980.

L’evento è stato promosso dall’associazione “Liberi di Lavorare” e dall’Auser Circolo Biagio Giordano, entrambe guidate da Biagio Cigno. Alle 10,30, alla presenza delle autorità civili e delle associazioni del territorio, è stato deposto un mazzo di fiori sulla scultura commemorativa installata nel 2005 in Piazza Inghilleri, voluta dal Comune di Monreale per ricordare la tragedia che costò la vita a 81 persone a bordo del DC-9 Itavia.

Durante la cerimonia, Biagio Cigno ha espresso profondo rammarico per il perdurare del silenzio istituzionale attorno alla vicenda. “Dopo 45 anni – ha dichiarato – non è stata ancora raggiunta una verità definitiva. Le carte segrete restano archiviate, e paesi come Francia e Belgio continuano a trincerarsi dietro il segreto militare, evitando di assumersi responsabilità. Sarebbe opportuno che il nostro governo facesse finalmente sentire la propria voce”.

Cigno ha anche ripercorso le numerose ipotesi che si sono susseguite nel corso degli anni: “Dall’incidente strutturale alla bomba a bordo, dalla pista israeliana alla presenza di un Mig libico. Ma oggi è acclarato che fu un missile a colpire l’aereo. Eppure i depistaggi non si fermano”.

Alla commemorazione erano presenti numerose realtà associative, tra cui una delegazione dell’AUSER e l’Osservatorio alla Legalità “Giuseppe La Franca”, con il presidente Claudio Burgio. Nutrita anche la partecipazione dell’amministrazione comunale, con il sindaco Alberto Arcidiacono, gli assessori Riccardo Oddo e Salvo Giangreco, e i consiglieri comunali Santina Alduina e Giovanni La Corte.

Non è mancato il coinvolgimento dei familiari delle vittime. Hanno partecipato il cugino Edgardo Zanetti, la moglie Benedetta Pinocchio e il figlio Fabio. Assente il fratello Francesco Pinocchio, impegnato nelle manifestazioni parallele a Bologna, città simbolo della memoria della strage.

Anche il deputato regionale Marco Intravaia ha reso omaggio alla memoria dei due monrealesi, deponendo un mazzo di fiori sulla lapide: “Dopo 45 anni, purtroppo, le indagini non sono giunte a una verità definitiva. Le famiglie hanno diritto a conoscere i responsabili e continueranno a battersi per la giustizia.”

La strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980, rappresenta una delle pagine più oscure della storia repubblicana italiana. A bordo del DC-9 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, morirono 81 persone. Dopo decenni di inchieste e processi, ancora oggi le famiglie attendono risposte e chiedono che venga fatta piena luce su quanto accaduto nei cieli del Tirreno.