La Veneziano-Novelli saluta Marina Palazzo e Anna Maria Di Liberto

Le due insegnanti hanno concluso oggi la loro carriera

MONREALE, 27 giugno - Col collegio dei docenti di oggi si sono concluse le attività didattiche alla Veneziano-Novelli.

Diversi i temi affrontati a consuntivo di un anno scolastico impegnativo ed intenso. Tra questi anche quello delle guerre attuali, rispetto a cui il collegio ha manifestato il proprio dissenso esprimendo la condanna di ogni forma di odio e di violenza e affermando con forza i valori della pace.

Al termine dell'attività collegiale, la comunità scolastica ha salutato e festeggiato le docenti Anna Maria Di Liberto e Marina Palazzo, due insegnanti storiche della primaria, in pensione dal prossimo anno scolastico, che concludono brillantemente la loro carriera.

In clima di calorosa condivisione e convivialità, il dirigente Marco Monastra ha ringraziato le insegnanti per il loro contributo sempre appassionato alla crescita della comunità educante e per l'abnegazione con cui, sino al termine della loro attività di insegnamento, hanno accolto le nuove sfide dell'azione didattica.

Ai ringraziamenti ha partecipato anche il direttore storico Stefano Gorgone che, guardando retrospettivamente agli anni '80, periodo di grande fermento per la scuola primaria, ha ricordato l'impegno di Anna Maria Di Liberto e di Marina Palazzo testimoniando la loro disponibilità all'innovazione e alla costruzione dell'identità pedagogica della scuola.

Emozionatissime le docenti, che, tra lacrime e sorrisi, hanno augurato ai colleghi di non rinunciare a sostenere col cuore e la passione un impegno alto e importante come quello dell'insegnamento.

Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco Alberto Arcidiacono che si è complimentato con le insegnanti per loro onorata carriera e per l'inestimabile ruolo educativo svolto all'interno della comunità monrealese.