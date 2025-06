Terrasini ospita i Campionati Italiani Giovanili di Scacchi: oltre 1300 partecipanti da tutta Italia

L’evento è organizzato dall’Accademia Scacchistica Monrealese

TERRASINI, 28 giugno – La cittadina di Terrasini diventa, da oggi al 5 luglio, il cuore pulsante degli scacchi giovanili italiani.

Nella suggestiva cornice del resort Città del Mare si svolgono i Campionati Italiani Giovanili Under 8, 10, 12, 14, 16 e 18, con la partecipazione di oltre 1.300 giovani scacchisti provenienti da tutte le regioni italiane.

L’evento è stato presentato ieri al Circolo Canottieri Roggero di Lauria di Palermo, alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, del GM Roberto Mogranzini (Unichess), del vicepresidente della FSI Riccardo Merendino, del direttore della Città Metropolitana Nicola Vernuccio e del presidente dell’Accademia Scacchistica Monrealese Antonio Maestri.

Organizzato da Unichess in collaborazione con Le Due Torri di Bologna e l’Accademia Monrealese, il torneo assegnerà i titoli nazionali giovanili e selezionerà i rappresentanti italiani per i prossimi Campionati Mondiali ed Europei.

Oltre al valore sportivo, l’evento genera un importante indotto per il territorio, con circa 25.000 presenze attese tra atleti, famiglie e appassionati. La cerimonia ufficiale di apertura è prevista per questa sera.