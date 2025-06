Monreale, la scuola Guglielmo II saluta la maestra Ida Di Martino: una vita dedicata all’insegnamento

Ieri l’insegnante ha raggiunto il meritato pensionamento

MONREALE, 28 giugno – Un lungo e caloroso applauso ha salutato ieri l’ultima partecipazione della maestra Ida Di Martino al collegio docenti della scuola Guglielmo II.

Dopo una carriera ricca di impegno, passione e dedizione, l’insegnante storica della scuola primaria va in pensione, lasciando un segno significativo nella comunità scolastica di Monreale. Stimata da colleghi, amata da generazioni di alunni e dalle famiglie, Ida Di Martino ha rappresentato per decenni un punto di riferimento educativo e umano. Non solo per le sue competenze didattiche, ma anche – e soprattutto – per le sue qualità personali: empatia, pazienza, ascolto, capacità di creare relazioni autentiche e durature.

«La sua capacità di coinvolgere i giovani, stimolandone la curiosità e il pensiero critico, ha formato studenti appassionati di sapere e di cultura – si legge nel messaggio dei colleghi –. Ida è stata una docente dalle qualità umane che hanno fatto la differenza. La scuola non dimenticherà la sua passione, la sua costanza e il suo esempio».

Un saluto commosso, quello dell’istituto, che oggi ha voluto ringraziare pubblicamente una maestra capace di lasciare un’impronta profonda non solo nelle aule, ma nel cuore di chi ha avuto l’opportunità di incrociarla nel proprio cammino. Alla maestra Ida sono andati i più affettuosi auguri per un meritato riposo da parte di tutto il personale della scuola Guglielmo II di Monreale.