Emergenza caldo, oggi sarà un’altra giornata da bollino rosso

Le temperature sono ampiamente superiori rispetto a quelle storiche del periodo

PALERMO, 29 giugno – Sarà un’altra giornata da bollino rosso, quella di oggi, a causa delle elevate temperature, ben oltre le medie storiche di questo periodo dell’anno.

La Protezione Civile regionale ha diramato ieri l’avviso n. 126, in vigore dalla mezzanotte appena trascorsa fino a quella di domani. L’allerta riguarda in particolare la città di Palermo e il suo hinterland, dove per la giornata di oggi è previsto un livello 3 di rischio per ondate di calore, il massimo nella scala di allerta.

La temperatura massima percepita potrebbe raggiungere i 35 gradi centigradi all’ombra, con condizioni climatiche particolarmente critiche per anziani, bambini e persone fragili. Si raccomanda alla popolazione di limitare le attività all’aperto durante le ore più calde e di mantenere una corretta idratazione.

Oltre al caldo, la Protezione Civile segnala anche un rischio incendi di pericolosità media per la stessa area. Si invita quindi alla massima prudenza, soprattutto nelle zone collinari e nelle aree verdi, dove il pericolo di innesco di roghi resta concreto.

Le autorità comunali e regionali restano in stato di attenzione, pronte a intervenire in caso di emergenza. Per aggiornamenti in tempo reale, si invita a consultare i canali ufficiali della Protezione Civile.