Gestione del servizio idrico, l’Amap avvia una intensa campagna di assunzioni

L’azienda palermitana ha di recente reclutato 51 nuovi addetti

PALERMO, 30 giugno – Mentre i cittadini monrealesi sono (comprensibilmente) in subbuglio a seguito dell’emissione delle esose fatture idriche recapitate in questi giorni dall’Amap, di recente l’azienda palermitana ha proceduto all’assunzione di 51 lavoratori, con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Nel dettaglio, si tratta di 16 addetti alla conduzione e alla manutenzione degli impianti di depurazione e di potabilizzazione e di 35 addetti alla distribuzione e alla manutenzione delle reti idriche.

E la campagna assunzionale non si ferma qui: è infatti programmato il reclutamento di ulteriori 65 unità da destinare alla manutenzione e alla distribuzione delle reti idriche; e saranno poi arruolati altri 18 manutentori da impiegare nel settore della depurazione. Inoltre, sono in fase di espletamento le procedure relative all’inserimento nell’organico societario di cinque elettricisti e due autisti di automezzi pesanti.

Dal 1° ottobre dello scorso anno, com’è ampiamente noto, l’amministrazione comunale ha affidato all’Amap la gestione del servizio idrico, che a Monreale da allora viene espletato da operatori del Comune che sono stati temporaneamente assegnati in “comando” all’azienda di via Volturno.

Questi dipendenti, però, ormai da nove mesi si ritrovano a lavorare in una situazione di incertezza tutt’altro che rassicurante e, per di più, con un trattamento retributivo sensibilmente inferiore a quello riconosciuto al personale dell’Amap che svolge mansioni del tutto analoghe. E, come se ciò non bastasse, attendono da mesi il pagamento di spettanze maturate a titolo di indennità e per prestazioni di lavoro straordinario regolarmente svolte.

In questo contesto di bulimia assunzionale, sembra che nessuno (a parte i sindacalisti del CSA Gianluca Cannella e Francesco Lanza) abbia tempo e voglia di interessarsi, in maniera attenta e concreta, della sorte degli operatori comunali “prestati” all’Amap, che - con un’espressione abusata ma efficace - potremmo definire “figli di un dio minore”.