Monreale, i lavoratori Asu firmano il contratto a 34 ore settimanali

Arcidiacono: “Un riconoscimento tangibile della dignità del loro lavoro”

MONREALE, 30 giugno – I lavoratori Asu del Comune firmano il contratto a 34 ore settimanali. Un risultato ottenuto dopo anni di impegno e trattative, che segna un passo fondamentale verso il riconoscimento professionale ad una categoria di lavoratori da tempo in attesa di certezze.

L'accordo, siglato oggi alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e del dirigente Area Risorse Umane Dino Miceli, rappresenta una vittoria significativa per i lavoratori che da anni operano in condizioni di precarietà, garantendo servizi essenziali alla comunità."Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo – dichiarano i dipendenti – è il frutto di un lungo percorso e di un dialogo costruttivo con le istituzioni”.

“Questa firma – afferma Arcidiacono – non è solo un avanzamento contrattuale, ma un riconoscimento tangibile della dignità e del valore dei lavoratori ASU, che con il loro impegno quotidiano contribuiscono con i loro impegno a garantire servizi".