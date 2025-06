Applausi ieri sera per il saggio di fine anno della Sicily Music Academy

La manifestazione si è tenuta alla presenza di circa 400 spettatori

PALERMO, 30 giugno – Il saggio di fine anno della Sicily Music Academy, si è concluso lasciando un segno profondo nei cuori di tutti.

Sul palco del Teatro Apparte 2.0 di Palermo, i circa 400 ascoltatori hanno sostenuto tutti gli allievi che hanno trasformato mesi di studio e passione in pura emozione, regalando al pubblico un viaggio musicale autentico e coinvolgente. Tra duetti, assoli e vere band, si è respirato il vero spirito dell’accademia: professionalità, crescita e legami umani che vanno oltre la musica. È stato un evento corale, costruito con amore da docenti, tecnici, famiglie e studenti.

Davide Cutrona, direttore dell’Accademia, ha condiviso così il suo pensiero al termine della serata: “Ogni anno resto stupito dalla forza con cui la musica riesce a raccontare la bellezza delle persone. In questo saggio ho visto non solo talento, ma impegno, lacrime, sorrisi, abbracci veri. Ho visto storie. La musica non è solo suono, è ascolto, è coraggio, è famiglia. E questa sera ne abbiamo avuto la conferma. Un ringraziamento speciale – conclude Cutrona – va a Mario Micalizzi per aver saputo condurre la serata con cuore e professionalità, a tutti i docenti per la dedizione instancabile, alle famiglie per la fiducia, e naturalmente a ogni allievo, anima pulsante della nostra realtà”.