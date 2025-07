Polizia Municipale, Michelangelo Rao nominato Commissario Capo

“Il mio impegno sarà quello di restare sempre a servizio di tutti, con la stessa dedizione del primo giorno, ma con l'esperienza di tanti anni in più"

MONREALE, 1 luglio – Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha annunciato oggi la nomina di Michelangelo Rao a Commissario Capo del Corpo di Polizia Municipale.

L'incarico, come afferma una nota del Comune, arriva in seguito al superamento di una selezione interna e rappresenta un importante passo per la sicurezza e la legalità del territorio monrealese.

Il Commissario Capo Rao vanta una lunga e significativa carriera al servizio della collettività. Il suo percorso inizia nel 1997 con una breve ma intensa esperienza militare come Comandante di squadra fucilieri assaltatori. Dopo una parentesi nel settore privato, nel 2000 entra nel Corpo di Polizia Locale di Milano, dove, dopo un anno di formazione presso l'Accademia del Corpo, inizia la sua attività "sulla strada". In breve tempo, le sue capacità lo portano a ricoprire ruoli sempre più specifici e gratificanti.

Nel 2008 decide di fare ritorno nella sua Sicilia approdando nel Corpo di Polizia Municipale di Monreale, dove viene accolto dall'allora Comandante Commissario Capo, Mario Cusimano. Qui, come da lui stesso affermato, ha affinato le sue abitudini lavorative, cercando di integrare le esperienze pregresse con le nuove realtà locali, sempre al servizio dei cittadini.

Nel corso degli anni, ha prestato servizio anche nel Comune di Roccamena come Responsabile del Servizio di Polizia Municipale. Nel luglio 2024, è approdato alla Sezione Operativa Polizia Giudiziaria Edilizia N.O.P.A., dove attualmente ricopre il ruolo di Responsabile della Sezione.

"Sono estremamente orgoglioso di questa nomina," ha dichiarato il neo Commissario Capo. "Dopo tanti sacrifici e grazie alla selezione che ho avuto l'onore di superare, sarò fiero di indossare e rivestire il grado di Commissario Capo del Corpo di Polizia Locale di Monreale. Il mio impegno sarà quello di restare sempre a servizio di tutti, con la stessa dedizione del primo giorno, ma con l'esperienza di tanti anni in più".

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha espresso grande soddisfazione per la nomina, sottolineando l'importanza di una figura di comprovata esperienza e professionalità alla guida della Polizia Municipale, fondamentale per garantire un presidio costante sul territorio e rispondere alle esigenze della comunità.

“Oggi è un giorno di grande significato - ha continuato il primo cittadino- per la nostra città e per il futuro della nostra Polizia Municipale. E’ l'inizio di una nuova fase che vedrà il comando evolvere verso nuovi orizzonti. Il Commissario Rao, assume oggi un ruolo di grande responsabilità, un compito che richiede dedizione e una visione chiara. Sappiamo bene che il servizio alla comunità, specie in un contesto come quello della polizia municipale, è spesso un percorso fatto di alti e bassi, di sfide complesse, ma anche di grandi soddisfazioni. Ed è proprio in questi momenti che si forgiano i risultati memorabili che resteranno impressi nella memoria di tutti noi. È la continuità di un percorso virtuoso, un segno tangibile che i valori e l'impegno profuso in questi anni non andranno persi. Sono fermamente convinto che il Commissario Rao, darà il meglio”.

Alla cerimonia di conferimento dei gradi hanno preso parte fra gli altri i dirigenti comunali, colleghi e gli assessori alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde, Salvo Giangreco e Giulio Mannino e il Comandante Luigi Marulli che ha applicato al Commissario Rao le nuove stelle. “È un percorso che abbiamo iniziato - ha concluso l'assessore Di Verde - e contiamo di concluderlo al più presto per dare alla città un nuovo Corpo di Polizia Municipale”.