Monreale, il Comune cerca un ente del Terzo Settore per gestire il Centro Aggregativo Anziani

Pubblicato un bando rivolto ad organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale

MONREALE, 1 luglio – Il Comune punta a valorizzare il ruolo sociale della terza età e promuovere iniziative culturali e ricreative rivolte agli anziani.

Questo è il senso dell’avviso pubblico varato dall’amministrazione comunale finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Enti del Terzo Settore interessati a gestire le attività del Centro Aggregativo Anziani, situato nell’immobile di via Archimede, sotto la palestra della scuola Antonio Veneziano.

L’iniziativa si basa sui principi di sussidiarietà e partecipazione attiva dei cittadini, sanciti dalla Costituzione e dal Codice del Terzo Settore. Il Comune si rivolge in particolare a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi al RUNTS – il Registro Unico del Terzo Settore – per presentare proposte progettuali che puntino al miglioramento della qualità della vita degli anziani e alla promozione delle relazioni interpersonali.

La convenzione potrà prevedere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nel rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Il Comune specifica inoltre che questa fase è di tipo esplorativo e non comporta impegni vincolanti, né da parte dell’Ente, né per l’amministrazione.

Con questa iniziativa, Monreale vuole ribadire il proprio impegno nella promozione della cittadinanza attiva e del welfare comunitario, aprendo le porte alla collaborazione con il Terzo Settore per la realizzazione di servizi pubblici a forte impatto sociale.