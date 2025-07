Monreale, un alloggio per 12 persone in difficoltà economica nell’ex asilo nido “Carrubella”

Già aggiudicata la gara per la realizzazione dell’opera

MONREALE, 1 luglio – L’ex asilo nido comunale “Carrubella”, ormai in disuso, tornerà presto a nuova vita come spazio abitativo per accogliere persone in condizioni di fragilità.

Il Comune ha infatti aggiudicato in via definitiva i lavori per la realizzazione di due gruppi appartamento destinati a 12 soggetti in difficoltà economica o abitativa, all’interno dell’edificio pubblico sito nel quartiere Carrubella.

Il progetto rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Misura 5 – Componente 2 – Investimento 1.3.1 “Housing First”, ed è stato finanziato con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il costo complessivo dell’intervento è di 500.000 euro, dei quali circa 274.000 euro rappresentano il valore del contratto d’appalto.

Dopo un’accurata fase di progettazione e gara, i lavori sono stati affidati alla ditta RO.CA. Impianti s.r.l. di Gela, risultata aggiudicataria con un ribasso del 31,84% sull’importo a base d’asta. La procedura di gara si è svolta regolarmente sulla piattaforma “Appalti & Contratti” e si è conclusa lo scorso 26 maggio.

L’immobile sarà riqualificato per offrire una sistemazione temporanea e dignitosa a soggetti vulnerabili: persone senza dimora, in uscita da percorsi assistenziali, o che si trovano in condizioni di emergenza abitativa. Il progetto punta a favorire l’autonomia degli ospiti attraverso un modello residenziale che unisce accoglienza e accompagnamento sociale.

L’intervento è stato promosso dal Distretto Socio-Sanitario 42, che ha individuato l’immobile monrealese come sede ideale per questo tipo di iniziativa, e ha ottenuto il supporto tecnico e amministrativo del Comune di Palermo.