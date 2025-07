Emergenza caldo, è sempre bollino rosso a Palermo

Domani altra giornata torrida con 36 gradi percepiti

PALERMO, 1 luglio – Continua l’ondata di calore che grava ormai da qualche giorno su Palermo e sul suo territorio limitrofo.

Per Palermo è stato attivato il livello 3 di rischio per ondate di calore, il più alto previsto dalla scala di allerta. Il codice rosso, infatti, indica una situazione di emergenza sanitaria con temperature massime percepite fino a 36 gradi centigradi. Il Dipartimento ricorda che il livello 3 comporta possibili effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani, bambini, soggetti fragili e persone con patologie croniche.

Accanto al caldo, resta alta anche l’attenzione sul fronte incendi. Sempre per domani, il bollettino segnala un livello di pericolosità media per quanto riguarda il rischio di roghi, una condizione che, complice il clima secco e le alte temperature, potrebbe aggravarsi nel corso della giornata.

Le autorità invitano, ancora una volta, la popolazione a evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore centrali del giorno, a bere molta acqua, a non uscire se non strettamente necessario, e a prestare particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili.