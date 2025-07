Bollette idriche, interviene il sindaco: “Chiesto un tavolo tecnico”

“Le criticità sono state riscontrate anche in altri comuni”

MONREALE, 2 luglio – Sceglie la strada social il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, per fare il punto sulla spinosa questione delle bollette Amap, che roventi polemiche hanno scatenato in questi giorni tra i cittadini monrealesi.

Rispetto al problema bollette, già da molti segnalato – scrive Arcidiacono sul suo profilo Facebook – è stato chiesto un immediato tavolo tecnico con Amap ed Ati idrica, allo scopo di affrontare le numerose anomalie riscontrate sia in termini di servizi che degli importi calcolati (per esempio consumi presunti piuttosto che consumi reali).

È doveroso precisare – prosegue il sindaco – che le stesse criticità sono state registrate negli altri comuni, vedi Bagheria, Carini, Cefalù, che prima del nostro, per obbligo di legge, sono transitati ad Ati idrica (Ati ha affidato il servizio ad Amap non i comuni). Vi chiedo di avere pazienza e di attendere gli esiti del previsto incontro che spero possa dare risposte concrete alle perplessità ragionevoli di ognuno di noi.

In ultimo – conclude il primo cittadino – Amap ha ufficializzato la prossima apertura dello sportello che consentirà a ciascuno di avere un’interlocuzione diretta. Vi aggiornerò nel più breve tempo possibile”.