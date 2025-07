Al via l’iter per la rifunzionalizzazione dell’edificio di piazza Inghilleri

A disposizione ci sono 1,9 milioni di euro dal PNRR e dallo Stato. I tempi però, sono strettissimi

MONREALE, 3 luglio – Un importante intervento di rigenerazione urbana potrebbe interessare il cuore della città: lo storico edificio comunale di piazza Inghilleri, che ospita attualmente l'ufficio anagrafe, potrà essere rifunzionalizzato e destinato ad attività scolastiche, educative e culturali.

Il progetto, proposto dall’amministrazione comunale, è stato ufficialmente incluso tra gli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal fondo statale previsto dalla legge di bilancio 2020, dedicato alla riqualificazione urbana.

L’intervento, dal titolo “Rifunzionalizzazione dell’edificio comunale sito in Piazza Inghilleri”, ha ottenuto un finanziamento complessivo di 1.900.000 euro, di cui: 1.111.951,83 euro provenienti dal PNRR, 788.048,17 euro da risorse statali.

L'obiettivo dell’opera è duplice: da un lato migliorare il decoro urbano e il tessuto sociale, dall'altro offrire nuovi spazi pubblici per servizi scolastici e culturali destinati alla cittadinanza, in particolare alle fasce più giovani.

La redazione del progetto esecutivo è stata affidata al funzionario tecnico comunale, architetto Francesco Giardina. Delle attività tecniche connesse all’attuazione del progetto e, più in generale, alle iniziative comunali legate al PNRR si occuperà, invece, l’architetto Simona Russo.

Va detto, però, che sul progetto incombe una grossa spada di Damocle: quella del rispetto della tempistica, considerato che il termine ultimo per la realizzazione dell’opera, collaudo compreso, è fissato dalla legge per la fine di giugno 2026. In pratica c’è “solo” un anno di tempo per portare a compimento per un intervento non di poco conto (né finanziario, né organizzativo e logistico). Tempi strettissimi, quindi, a meno che “dall’alto” non giunga una proroga di cui, per le verità, al momento, non c’è sentore. Toccherà, pertanto, alle capacità organizzative del comune accelerare per recuperare il tempo perso finora e non far perdere un finanziamento in grado di apportare un significativo miglioramento ad un immobile muncipale.