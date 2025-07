Tra garanzie e impunità: il difficile equilibrio della giustizia italiana

La musica di Roy Paci a Monreale nel ricordo di sette giovani uccisi e un tema che fa sempre discutere

MONREALE, 2 luglio – Le note struggenti della tromba di Roy Paci per commemorare sette ragazzi che non ci sono più, vittime della violenza sconsiderata e gratuita di loro coetanei, che non si sono fatti scrupolo di spezzare giovani vite e lasciare nella disperazione le loro famiglie.

Ma pure un punto su una giustizia, che a volte diventa ingiustizia, quando appare troppo tenera e che “uccide” per la seconda volta, ingigantendo il senso di smarrimento dei familiari.

Ha detto sostanzialmente questo l’happening organizzato oggi in largo “Giovanni Amendola”, a pochi metri da via Benedetto D’Acquisto, il luogo dove lo scorso 27 aprile una mano omicida e ancora impunita ha ucciso Andrea Miceli, Salvo Turdo Massimo Pirozzo.

Come detto, a produrre un brivido lungo la schiena è stata la tromba di Roy Paci, un artista sensibile alle tematiche sociali, che, su input dell’amministrazione comunale (presenti il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, gli assessori Salvo Giangreco e Patrizia Roccamatisi), ha voluto rendere omaggio alle famiglie dei giovani.

L’appuntamento è stato occasione per ricordare pure Vincenzo Trovato, 22 anni, accoltellato il 12 agosto 2022 davanti a un locale sul lungomare di Balestrate, Francesco Bacchi, il giovane di 20 anni ucciso al culmine di una rissa davanti ad una discoteca di Balestrate il 14 gennaio 2024, Paolo La Rosa, 21 anni, ammazzato la notte tra il 23 e il 24 febbraio del 2020 davanti alla discoteca Millenium di Terrasini ed Aldo Naro, il giovane medico ucciso al culmine di una rissa, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio del 2015 all'interno della discoteca Goa dello Zen.

Impossibile non tentare di immedesimarsi nel dolore immenso dei genitori nei quali alberga un sentimento di sconforto per una la giustizia che a volte appare più vicina a chi reati li commette piuttosto che a chi li subisce.

Percezione che si alimenta di episodi concreti e di casi simbolici, spesso cavalcati dai media e dalla politica, in cui le vittime vengono viste come dimenticate, mentre l’imputato gode di diritti, tutele, riduzioni di pena e, in alcuni casi, anche risarcimenti da parte dello Stato per presunte violazioni procedurali. Insomma: un dilemma e un dibattito che non avranno mai fine.