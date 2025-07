Impianto di depurazione di Pioppo, l’Amap avvia le procedure per espropri e occupazioni temporanee

I lavori da realizzare nella frazione avranno una durata di otto mesi

MONREALE, 3 luglio – Avranno la durata di otto mesi i lavori che i tecnici dell’Amap hanno progettato per la costruzione dell’impianto di depurazione a servizio di Pioppo, che sarà realizzato in un’area posta a circa 400 metri a sud-est del centro abitato.

Grazie a questo intervento la popolosa frazione monrealese sarà finalmente dotata di un sistema per l’idoneo trattamento dei reflui provenienti dalle abitazioni e dagli esercizi commerciali ai fini della riduzione dei carichi di inquinanti, che attualmente vengono immessi nel torrente Sant’Elia e quindi all’interno del fiume Oreto.

I lavori da eseguire riguardano anche la sistemazione paesaggistica dell’area di intervento, prevedendo l’inserimento di alberature sempreverdi a fusto medio-alto all’interno della stessa e di folte barriere verdi sul perimetro dell’impianto depurativo, con funzione di filtro dall’inquinamento atmosferico e acustico eventualmente prodotto.

Considerato che alcune particelle in cui è prevista la realizzazione dei lavori sono di proprietà di privati, in questi giorni è stato avviato dall’Amap il procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera, indicando le diverse aree interessate da espropri, asservimenti coattivi e occupazioni temporanee. Le indennità che saranno riconosciute ai proprietari ammontano in totale a poco più di 25.000 euro.

A seguito della conclusione di questo passaggio e dell’approvazione del progetto esecutivo, sarà possibile procedere all’appalto dei lavori, per i quali è preventivato un complessivo investimento finanziario di circa 2,5 milioni di euro.