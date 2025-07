Non si allenta la morsa del caldo sul Palermitano: allerta rossa anche per domani

Temperature percepite fino a 36 gradi

PALERMO, 3 luglio – Non dà tregua l’ondata di caldo che da giorni interessa il territorio palermitano. Anche per la giornata di domani, giovedì 4 luglio, la Protezione Civile regionale conferma il massimo livello di allerta per le temperature elevate.

Nell’avviso n. 131, pubblicato oggi e valido dalla mezzanotte per le successive 24 ore, è indicato per Palermo un rischio di ondata di calore di livello 3 (colore rosso). Si tratta del livello più alto previsto dal sistema di allerta, riservato alle situazioni di emergenza con potenziali effetti significativi sulla salute, soprattutto per le persone più fragili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.

Le temperature massime percepite potranno toccare i 36 gradi centigradi, complice anche l’elevato tasso di umidità e l’assenza di ventilazione.

Sul fronte del rischio incendi, la situazione appare leggermente più contenuta: per la giornata di domani è infatti prevista una pericolosità media. Tuttavia, in un contesto climatico tanto secco e caldo, anche un livello intermedio richiede la massima attenzione da parte dei cittadini e delle istituzioni.

La Protezione Civile raccomanda di adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi dal caldo, evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, idratandosi frequentemente e prestando particolare attenzione alle persone vulnerabili.