Con la “Disability Card” varie agevolazioni per i disabili anche a Monreale

Lo scorso anno il Comune ha stipulato la convenzione per aderire all’iniziativa

MONREALE, 4 luglio - La Carta Europea della Disabilità è il documento in formato tessera che consente alle persone affette da disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente ovvero con tariffe ridotte: in particolare, le agevolazioni riguardano i settori dei trasporti, della cultura e del tempo libero.

La tessera può anche essere utilizzata dai possessori per attestare la propria condizione di disabilità presso i pubblici uffici, sostituendo a tutti gli effetti le certificazioni cartacee, e per benefici utili alla promozione dei propri diritti sia sul territorio nazionale che in altre nazioni dell’Unione europea.

Per richiedere la “Disability Card” occorre accedere al sito internet dell’Inps tramite SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi: in alternativa, gli interessati possono rivolgersi alle competenti associazioni di categoria (Anmic, Uici, Ens, Anfass); fra i soggetti che hanno diritto ad ottenerla vi sono gli invalidi civili, i cittadini con indennità di accompagnamento, gli invalidi sul lavoro, i sordi ed i ciechi civili.

In base alla convenzione stipulata nel maggio dello scorso anno con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, il Comune di Monreale si è impegnato a riconoscere ai possessori della carta l’accesso prioritario negli uffici dell’ente, l’ingresso gratuito al complesso monumentale “Guglielmo II” e la riduzione del 20 per cento nei parcheggi e nelle cosiddette “zone blu”; un analogo “sconto” è inoltre previsto per l’ingresso al campo di calcio “Conca d’Oro” e al cineteatro “Imperia”.

Per usufruire delle agevolazioni è sufficiente la semplice esibizione della card, senza ulteriori formalità o richieste da parte del Comune, fatto salvo ovviamente l’accertamento della relativa titolarità.