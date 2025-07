Perdita idrica in via Pietro Novelli, parte alta di Monreale a secco

Operai al lavoro per ripristinare il servizio

MONREALE, 7 luglio – L'erogazione idrica nella parte alta del territorio di Monreale, interrotta a causa di un guasto significativo, riprenderà intorno alle ore 12 di oggi. La situazione è monitorata costantemente.

Il guasto, una grossa perdita in Via Pietro Novelli, ha reso necessaria la chiusura della rete che serve le zone di via Pietro Novelli, il quartiere San Vito, via Baronio Manfredi e via Miceli. Gli operai del servizio idrico, coadiuvati da una ditta esterna, sono al lavoro da diverse ore per riparare il danno e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.