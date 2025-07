Riordino dei confini territoriali, esulta il sindaco di San Giuseppe Jato: “Giornata storica”

Poi Siviglia rilancia: “Ora la fusione con San Cipirello”

SAN GIUSEPPE JATO, 7 luglio – Esulta il sindaco di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia dopo la netta vittoria del sì nel referendum per il riordino dei confini territoriali dei Comuni di Monreale e San Giuseppe Jato.

Va ricordato che alle urne sono stati chiamati i cittadini delle contrade Bommarito, Dammusi, Ginestra e Signora, fino a ieri ricadenti nel Comune di Monreale, che hanno votato a favore dell'annessione a San Giuseppe Jato, essendo zona geograficamente più vicina al territorio interessato.

La cittadina normanna, quindi, cederà poco più di 2000 ettari. Nonostante il caldo, l'affluenza è stata del 75,6%. Il quesito è passato con il 95,5% dei voti (170 sì e 7 no).

"E' stato un grande successo, un'impresa titanica – afferma Siviglia – . Un esempio concreto di decisione democratica. Il merito è del comitato cittadino promotore, presieduto da Vincenzo Mandarino che da tanti anni porta avanti questa battaglia. La politica era riuscita a fare poco, perché nel passato c'erano state solo chiacchiere inutili ma, grazie al comitato riconosciuto all'unanimità da tutto il Consiglio comunale dell'amministrazione Licari, siamo riusciti oggi a raggiungere un risultato.

Voglio ringraziare i tecnici che hanno lavorato a titolo gratuito per la ridefinizione dei confini, così come dobbiamo dare merito ai due legali che si sono impegnati, anche loro gratuitamente, a portare avanti le loro battaglie nei vari processi.

Grazie quindi all'architetto Raffaele Basile, agli ingegneri Giuseppe Italiano e Antonino Macaluso, agli avvocati Francesco Miceli e Luciano Romeo Ora attenderà alla mia Amministrazione l'onore di governare questo processo di acquisizione del territorio a interpretare i bisogni di questi cittadini e le criticità delle contrade su cui dobbiamo intervenire. Abbiamo già stilato un documento che in settimana firmeremo ufficialmente.

Il comitato conosce il territorio, le esigenze più imminenti e sarà al mio fianco per portare a termine questa brillante operazione. Andiamo incontro a una procedura che sconosciamo e che dobbiamo sperimentare, ma insieme ce la facciamo”. “Il 6 luglio 2025 per San Giuseppe Jato diventerà una data storica – conclude Siviglia - con l'auspicio che al più presto potranno nascere comitati civici per la fusione in un unico Comune di San Giuseppe e San Cipirello, in quanto cittadini del mondo”.