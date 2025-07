Monreale, approvato il progetto esecutivo per il restauro di tetti e prospetto del Complesso Guglielmo

Un investimento da 2,15 milioni di euro

MONREALE, 9 luglio – Via libera al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dei tetti e dei prospetti del Complesso Monumentale “Guglielmo II”, uno dei simboli storici e architettonici della città.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 2.150.000 euro, cifra che sarà coperta attraverso i fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, nell’ambito dell’avviso pubblico regionale per la rigenerazione e lo sviluppo dei centri urbani siciliani.

Il progetto è stato redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti, guidato da Pietro Faraone, in collaborazione con le società “Studio Faraone s.r.l.s.” e “Itinera Lab s.r.l.”, e altri esperti del settore tra ingegneri e architetti fra cui i professionisti Francesco Russo, Roberto Pupella, Filippo Patellaro, Crescenzio Tusa, Gabriele Testa, Nicolò Di Matteo, Paola Faraone e Giuseppe Maria Bellomo.

L’iniziativa rientra nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 del Comune di Monreale. Con l’approvazione della delibera di giunta, in pratica, l’amministrazione ha formalizzato la partecipazione al bando regionale, per accedere ai finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo, per evitare ritardi che potrebbero compromettere l’ottenimento dei fondi.