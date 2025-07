La Giunta chiede la devoluzione di due mutui, torna a muoversi la macchina per la realizzazione del palasport

Servono poco più di 1,2 milioni di euro per completare l’opera

MONREALE, 9 luglio – Torna a muoversi l’iter burocratico finalizzato al completamento dei lavori di realizzazione del palazzetto dello Sport di Pioppo.

Nei giorni scorsi, infatti, la giunta comunale ha approvato la delibera con la quale chiede alla Cassa Depositi e Prestiti l’autorizzazione per la parziale devoluzione di mutui precedenti con le cui risorse sarà possibile proseguire i lavori, che – come è noto – già da diversi mesi segnano il passo.

Con questa decisione, pertanto, l’amministrazione Arcidiacono, così come aveva anticipato nello scorso mese di aprile, nel corso di un incontro pubblico tenuto nella scuola Margherita di Navarra della frazione, su input del Comitato Pioppo Comune, conta di libera 1.264.150 euro, cioè la somma necessaria al completamento dell’opera.

Va sottolineato che la devoluzione adesso richiesta non comporterà alcun nuovo indebitamento per il comune, che, superata la complessa fase del dissesto, dal punto di vista finanziario può navigare in acque più tranquille.

Con i fondi che diventeranno disponibili, quindi, si potrà procedere alla pubblicazione del bando di gara relativo alla realizzazione dell’impianto di aerazione, dell’impianto di illuminazione e del fondo campo in parquet, elementi che non erano inclusi nel progetto iniziale.

Una volta avviata la procedura di gara, salvo eventuali ricorsi o contenziosi sempre in agguato, i tempi previsti per l’esecuzione dell’opera, come in quella sede aveva illustrato il responsabile del procedimento, Piero Albanese, sono per legge inferiori ai 180 giorni dalla consegna dei lavori, ovvero circa sei mesi.