Rombano i motori del kart, nasce la “Monreale Karting Racing”

Presentata oggi la nuova associazione che mira all’organizzazione di eventi motoristici

MONREALE, 9 luglio – Finora è stato solo un gruppo di amici con la passione per i motori e per il kart in particolare. Adesso questo gruppo di amici ha deciso di organizzarsi e di costituirsi in associazione.

Nasce ufficialmente oggi la “Monreale Karting Racing” un’associazione sportiva, made in Monreale, che si pone come obiettivo di quello di diventare un interlocutore valido nel campo delle organizzazioni agonistiche. Alla guida, non soltanto sulla monoposto, c’è Rosario Ferreri, che del gruppo di amici era il capitano. Accanto a lui il gruppo storico dei piloti monrealesi, che tante soddisfazioni e tanti trofei hanno ottenuto negli ultimi anni in tanti comuni della Sicilia, nei quali si sono tenute le gare del circuito. Alle spalle del gruppo alcuni sponsor che del kart hanno spostato la causa.

Ovviamente ci sarà tanto da fare, a cominciare dal riportare Monreale nel cuore delle manifestazioni sportive, con l’organizzazione di qualche kermesse, in grado di catalizzare l’attenzione degli appassionati e del pubblico e di riaccendere la passione cittadina, da tanti anni sopita.

Alla presentazione, avvenuta oggi nei locali della biblioteca comunale Santa Caterina, hanno preso parte pure il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e l’assessore allo Sport Salvo Giangreco. Tutti e tre hanno garantito il pieno sostegno dell’amministrazione (Intravaia, da deputato regionale, pure quello della Regione), sottolineando l’importanza ed il valore dell’associazionismo sportivo, simbolo di fermento sociale e culturale di una comunità.

E in cantiere ci sono già le prime iniziative: Monreale, quindi, potrebbe ospitare qualche gara prestigiosa (nel centro abitato o a piazzale Florio), ma non è da escludere che il teatro delle corse possano essere le frazioni (San Martino e Aquino in pole).

Si scaldano quindi i motori, per la felicità dei tanti appassionati, che non vedono l’ora, anche a Monreale, di pigiare forte il piede sull’acceleratore.