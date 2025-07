Monreale dà il via all'Estate Monrealese 2025

Tre mesi di eventi con "Monreale Is Sunshine"

MONREALE, 10 luglio – L’assessorato allo Spettacolo del Comune di Monreale, attraverso l'Ufficio Grandi Eventi coordinato dall'assessore Salvo Giangreco, ha ufficialmente dato il via alle manifestazioni dell'Estate Monrealese 2025, intitolate "Monreale Is Sunshine".

L'estate è arrivata e Monreale si prepara ad animarsi con un ricco programma di musica, sapori, spettacoli e divertimento che coinvolgerà le piazze e i siti arabo-normanni, i quartieri storici e le strade del centro storico. Per i mesi di luglio, agosto e settembre, cittadini, turisti e visitatori potranno godere di tre mesi di iniziative pensate per tutti i gusti: concerti, rassegne teatrali e culturali, cinema all'aperto ed eventi dedicati ai più piccoli.

"Abbiamo lavorato per creare un'estate ricca di appuntamenti che possano attrarre un pubblico vasto e mostrare la bellezza di Monreale con una atmosfera di cordialità ed tranquillità e ospitalità - dichiara l’assessore Giangreco – Grazie all’impegno degli uffici comunali e di tutta l'amministrazione, siamo riusciti a mettere a punto un programma diversificato e di alta qualità. L'ingresso sarà libero in tutte le piazze, un modo per rendere l'arte e l'intrattenimento accessibili a tutti. Invitiamo tutti a consultare le locandine ufficiali per scoprire date, orari e siti e a vivere un'estate all'insegna della musica e del divertimento. I dettagli sul programma sono contenute in tutte le locandine ufficiali di "Monreale Is Sunshine" saranno disponibili sui canali di comunicazione del Comune di Monreale e sul sito istituzionale www.comune.monreale.pa.it

Ecco il programma:

MONREALE is SUNSHINE – Calendario Eventi Estate 2025

LUGLIO

Venerdì 11

* Ore 17.00 (Centro storico) Inaugura il MONBeer Feast – Festival delle birre artigianali

* Ore 18.00 (Itinerante) Live music con Zammito & Lo Galbo Duet

* Ore 20.00 (Piazzetta Vaglica) Ritmi sudamericani con Pacha Kama

* Ore 21.30 (Piazza Guglielmo II) Serata cabaret con Mago Plip

Sabato 12

* Ore 17.30 (Itinerante) Live con Fire90

* Ore 19.00 (Itinerante) Concerto dei Loubaget

* Ore 20.00 (Piazzetta Vaglica) Groove con Malarazza Trio Band

* Ore 22.00 (Piazza Guglielmo II) Orchestra pop con Made in Sud

Dal 18 al 20

Festa di S. Benedetto a S. Martino delle Scale: processione, luminarie, folklore e fuochi

Venerdì 18

* Ore 17.30 (Chiasso Beato P. Puglisi) “Chiasso d’Arte” – rassegna letteraria

* Ore 21.00 (Terrazze Savoia) “Rock Souls” in concerto

* Ore 21.00 (S. Martino) Festival Organistico

Sabato 19

* Ore 21.00 (Campo Conca) Finale Torneo Quartieri e Frazioni

* Ore 21.30 (Terrazze Savoia) Teatro in strada con “Il Tritone”

Domenica 20

* Ore 21.00 (Piazza Guglielmo II) “Singers” by Sicily Music Academy

Dal 22 al 27 Festa di S. Anna a Pioppo: processione, giochi e spettacoli

Dal 25 al 26 Grisi in Festa a Villaciambra: sagre, folklore e intrattenimento

Sabato 26

* Ore 16.00 (Via Torres) “Sabato di Ruolo” – giochi di Pro Loco

* Ore 21.30 (Piazza Guglielmo II) “Una voce per Monreale” – live show

* Ore 21.00 (S. Martino) Festival Organistico

Venerdì 25

* Ore 21.00 (S. Martino) Festival Organistico

Domenica 27

* Ore 21.00 (Piazza Guglielmo II) Semifinale “New York Canta”

* Ore 21.00 (S. Martino) Festival Organistico

AGOSTO

Venerdì 1

* Ore 17.30 (Chiasso P. Puglisi) “Chiasso d’Arte”

* Ore 21.00 (Piazza Guglielmo II) “Monreale in Rock”

Sabato 2

* Ore 16.00 (Le Neviere) “NaturArte”

* Ore 21.00 (Piazza Guglielmo II) Festival Organistico

Domenica 3

* Ore 21.00 (Piazza Guglielmo II) “Monreale in Rock”

* Ore 21.30 (Abbazia S. Martino) Festival Organistico

Venerdì 8

* Ore 21.00 (Piazza Guglielmo II) “Valentina Di Franco & Friends”

Dal 9 al 19 Grisi in Festa(Sacro Cuore di Gesù)

Domenica 10

* Ore 21.00 (Piazza Aquino) Cinema all’aperto

Martedì 12

* Ore 21.00 (Grisi) Cinema all’aperto

Sabato 23

* Ore 21.30 (Piazza Guglielmo II) “Romeo e Giulietta” – teatro

Domenica 24

* Ore 21.30 (Piazza Guglielmo II) “Sicilia CabareseT” – cabaret

Venerdì 29

* Ore 16.00 (Villaciambra) Animazione bimbi La Bussola

* Ore 21.30 (Piazza Guglielmo II) Concerto Roy Paci

Sabato 30

* Ore 21.30 (Piazza Guglielmo II) “Canta VIP” – serata canora

Sabato 31

* Ore 22.00 (Piazza Guglielmo II) Tribute Pink Floyd con Inside Out

SETTEMBRE

Venerdì 5

* Ore 18.30 (Piazza Guglielmo II) Danza world latin ASD

* Ore 22.00 (Piazza Guglielmo II) “Violica” – acqua e fuoco show

* Ore 23.00 (Piazza Guglielmo II) Maledeo Live Show

Sabato 6

* Ore 20.00 (Piazza Guglielmo II) “Barralibre Band”

* Ore 21.30 (Piazza Guglielmo II) La Orchestra “Minutella Live Show”

Domenica 7

* Ore 17.30 (Piazza Guglielmo II) Show cooking Renato Amato

* Ore 22.00 (Piazza Guglielmo II) QPGA – Tributo Claudio Baglioni