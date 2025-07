Monreale, approvato il progetto per la manutenzione dei locali parrocchiali di Poggio San Francesco

La cifra di 62 mila euro consentirà il rifacimento della pavimentazione del terrazzo e la sostituzione degli infissi al piano terra

MONREALE, 10 luglio – Nella seduta di ieri pomeriggio la giunta comunale ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali della Parrocchia “Maria SS. Immacolata” di Poggio San Francesco.

L’intervento rientra nell’ambito della richiesta di finanziamento presentata alla Regione Siciliana, dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità. La richiesta, avanzata dal parroco pro-tempore il 29 novembre scorso, prevede un finanziamento pari a 62.821,75 euro, destinato a coprire i costi di interventi urgenti, in particolare il rifacimento della pavimentazione del terrazzo e la sostituzione degli infissi al piano terra.

A supporto della richiesta, il parroco ha conferito incarico formale, lo scorso 7 marzo, all’ingegnere Alessandro Ciro Scarpulla, per la redazione del progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici e grafici previsti dalla normativa vigente, come richiesto dal dipartimento regionale. L’approvazione rappresenta un passo importante per la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio della comunità parrocchiale, con l’obiettivo di rendere gli spazi più sicuri, funzionali e accoglienti per fedeli e operatori.