Centro Anziani verso l’esternalizzazione, il Pd apre la polemica: «Una scelta che mortifica la partecipazione»

“Meglio valorizzare il personale interno del Comune”

MONREALE, 11 luglio – Sta suscitando forti reazioni la decisione dell’amministrazione comunale di affidare a un soggetto esterno la gestione del Centro Aggregativo per Anziani, come Monreale News aveva anticipato lo scorso 1° luglio (leggi qui l’articolo).

Il circolo locale del Partito Democratico, per bocca del suo neosegretario, Raimondo Burgio, ha espresso “viva preoccupazione e sincero rammarico” per quella che definisce una “scelta sbagliata, politicamente e umanamente”.

Secondo i Dem, l’esternalizzazione – che prevede un investimento stimato attorno ai 70.000 euro – non solo comporta un costo considerevole, ma rischia anche di “snaturare una realtà che funziona, riducendo gli anziani a semplici utenti e cancellando anni di autogestione democratica”.

«Il Centro Anziani non è un servizio come gli altri – spiega Burgio – ma un presidio di relazioni, solidarietà e dignità. È il luogo in cui tante persone che hanno dato una vita alla comunità possono continuare a sentirsi parte attiva del tessuto sociale. Trattarlo come un servizio da appaltare è un errore grave».

Il PD propone un’alternativa netta: valorizzare il personale interno del Comune, da mettere a disposizione del Comitato di Gestione eletto dai soci del Centro. Una strada, secondo i promotori, che rafforzerebbe la collaborazione tra cittadinanza attiva e istituzioni, senza disperdere risorse pubbliche.

«Settantamila euro per affidare all’esterno ciò che già funziona? Non è questo il modo migliore di usare i soldi dei cittadini – sottolineano –. La vera buona politica è quella che custodisce ciò che funziona e rafforza ciò che unisce».

L’auspicio, espresso con fermezza ma anche con apertura al dialogo, è che l’Amministrazione voglia “rivedere la decisione e aprire un confronto serio, ascoltando le istanze degli anziani e riconoscendo nel Centro non un problema da delegare, ma un patrimonio civico da sostenere”. Al momento dall’amministrazione non sono giunte repliche ufficiali, ma il tema è destinato ad animare il dibattito cittadino nelle prossime settimane.