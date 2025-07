«Il milionario» di Jocelyn e il PNRR

Sembra che ciò che conta sia solo spendere, non spendere bene

MONREALE, 11 luglio – Chi ha “una certa età” probabilmente avrà memoria della trasmissione di successo «Il milionario», proposta su Rai 2 in seconda serata per due stagioni sul finire degli anni ’80.

Era un gioco televisivo ideato e condotto dal presentatore franco-tunisino Jocelyn, che all’epoca godeva di ampia popolarità. Il meccanismo del programma era questo: in ogni puntata un concorrente veniva prelevato e trasportato, incappucciato, a bordo di un’auto con autista in una suite di un lussuoso albergo di una città a lui sconosciuta. Il gioco aveva inizio alle 22, orario in cui gli esercizi commerciali erano chiusi; fornito solo di un elenco telefonico e di un telefono, il concorrente doveva velocemente contattare i negozianti del posto e convincerli a consegnargli i premi presso la struttura alberghiera che lo ospitava, avendo a disposizione 30 minuti e un budget di 10 milioni di lire.

Questa somma si andava assottigliando con il trascorrere del tempo; il montepremi non era costituito da denaro, ma soltanto dagli oggetti acquistati telefonicamente, comprovati da ricevute o scontrini. In molti casi, accadeva che il concorrente finiva per comperare beni di scarsa o nessuna utilità, spinto dalla sola necessità di spendere compulsivamente il più possibile nel limitato tempo assegnato.

A distanza di oltre 35 anni, sembra proprio che questo gioco sia prepotentemente tornato d’attualità. Questa volta, però, la conduzione non è affidata al simpatico Jocelyn, ma a personaggi ben più qualificati e autorevoli: parliamo di politici e alti funzionari comunitari, statali e regionali che continuano instancabilmente a pretendere dai comuni la massima sollecitudine nella spesa delle ingentissime risorse del PNRR, nell’affannoso e ansiogeno tentativo (che potrebbe rivelarsi vano) di rispettare le temute e stringenti scadenze imposte da Bruxelles.

Tutto dovrà essere concluso entro il prossimo anno: vedremo come andrà a finire, ricordando il celebre verso del “carpe diem” del poeta latino Orazio: «Mentre noi parliamo, l’ostile tempo sarà fuggito via: cogli l’attimo».

A chi sta nelle “alte sfere” pare interessi ben poco se, alla fine, i fondi del PNRR saranno stati utilizzati per opere, interventi e servizi realmente utili per il Paese e per i cittadini, specie per gli “ultimi”: ciò che conta è spendere, spendere presto e (soprattutto) spendere il più possibile, essenzialmente per far “bella figura” in Europa.

Potremmo immaginare che Jocelyn, oggi ottantenne, osservi divertito e un po’ sorpreso questa situazione, magari pensando fra sé e sé: «Il mio era solo un gioco … qui l’hanno preso troppo sul serio».