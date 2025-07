Riqualificazione scolastica: due palestre a Monreale pronte a cambiare volto

Sono quelle della Margherita di Navarra e della Morvillo: approvati due progetti per 570 mila euro

MONREALE, 11 luglio – L’amministrazione comunale compie un passo importante verso la riqualificazione degli edifici scolastici, con un’attenzione particolare alle palestre.

La giunta comunale ha infatti approvato due progetti di intervento che puntano alla messa in sicurezza, all’adeguamento funzionale e all’efficientamento energetico degli impianti sportivi scolastici, per un investimento complessivo di oltre 570 mila euro.

Si tratta di fondi a valere sulle risorse del programma nazionale “Scuola e competenze”, relative al periodo di programmazione 2021-2027, che su scala nazionale prevedono stanziamenti per oltre 76 milioni di euro.

La decisione nasce dalla volontà dell’Ente di partecipare a un avviso pubblico nazionale dedicato agli enti locali delle regioni "meno sviluppate", tra cui la Sicilia. L’obiettivo del bando è sostenere interventi mirati a migliorare le condizioni strutturali e impiantistiche delle palestre annesse alle scuole statali. Sono due gli istituti selezionati dal Comune di Monreale: la scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo e la “Morvillo” di via Biagio Giordano.

Per entrambi gli istituti è stato approvato un progetto del valore di 285.080 euro. I progetti, approvati in linea amministrativa, prevedono lavori di riqualificazione che includono la messa in sicurezza delle strutture, l’eliminazione di eventuali barriere architettoniche, l’ammodernamento degli impianti e misure di miglioramento dell’efficienza energetica.

A guidare l’iter tecnico sarà l’architetto Rosa Anna Romano, nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per entrambe le proposte.