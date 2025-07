Centro storico, cambia il senso di marcia in via Arcivescovado e via Cappuccini

Le strade si potranno percorrere soltanto “in discesa”

MONREALE, 11 luglio – Nuove modifiche alla viabilità nel centro storico di Monreale. Con una ordinanza dirigenziale emanata oggi, l’Amministrazione comunale ha disposto la revisione del senso di marcia in due strade strategiche: via Arcivescovado e via Cappuccini.

L’intervento è stato ritenuto necessario a seguito delle recenti modifiche al traffico nel centro storico, che hanno reso opportuno intervenire su alcune direttrici viarie per migliorare la fluidità e la sicurezza della circolazione. Secondo quanto stabilito, via Arcivescovado sarà percorribile in senso unico con direzione da via Benedetto D’Acquisto verso via Cappuccini. Anche via Cappuccini sarà soggetta a senso unico, nel tratto compreso tra via Arcivescovado e la rampa di accesso al parcheggio “Cirba”. I veicoli provenienti da via Ignazio Florio, in direzione di via Cappuccini e via Arcivescovado, saranno obbligati a proseguire per la rampa del parcheggio “Cirba”, fatta eccezione per quelli diretti al liceo “Emanuele Basile”.

Restano in vigore le precedenti disposizioni contenute nell’ordinanza dirigenziale n. 150 del 23 giugno scorso, che vengono confermate. La nuova ordinanza sarà resa efficace con l’installazione della segnaletica stradale, che sarà a cura del settore manutenzione dei servizi a rete del Comune di Monreale. Gli organi di Polizia Stradale saranno incaricati di vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni e, in caso di violazioni, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.