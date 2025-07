Monreale, inaugurato oggi il Monbeer Feast 2025

Gusto e tradizione nel cuore della città

MONREALE, 11 luglio – Ha preso ufficialmente il via il Monbeer Feast 2025, il Festival delle Birre Artigianali.

A dare il via all’evento, con il tradizionale taglio del nastro in piazzetta Vaglica, è stato l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco con il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, assessori, consiglieri comunali e organizzatori. Un evento che si fa vetrina dell’arte culinaria e dell’artigianato gastronomico locale.

La birra artigianale, protagonista assoluta della manifestazione. I visitatori avranno l’opportunità di degustare una vasta selezione di birre non commerciali, provenienti da birrifici indipendenti di tutta Italia, ciascuna con caratteristiche uniche per stile, aroma e lavorazione. Un’occasione imperdibile per scoprire sapori autentici e nuove interpretazioni del gusto brassicolo, spesso introvabili nei circuiti tradizionali.

Gli stand presenti lungo il percorso del festival offriranno un ampio spazio dedicato alle specialità monrealesi: pane cunzatu, sfincione, formaggi tipici e dolci della tradizione locale, preparati da artigiani e maestri del gusto che custodiscono e tramandano ricette secolari con passione. A queste eccellenze si affiancheranno proposte moderne ed internazionali, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione; dal "food" americano fino all’"Anguria Ice", simbolo dell’estate e della freschezza, pensata per deliziare i palati di tutte le età.

Il Monbeer Feast diventa così non solo un appuntamento imperdibile per gli amanti della birra. Un connubio tra birra e cucina che esalta il patrimonio culturale ed enogastronomico locale, promuovendo l’identità del territorio in chiave moderna e conviviale.

L’edizione 2025 promette momenti di show cooking, intrattenimento e musica dal vivo, per un'esperienza multisensoriale che coinvolge cittadini, visitatori e turisti in un viaggio tra tradizione e innovazione.