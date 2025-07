Dal 1° luglio è in pensione il dirigente comunale Maurizio Busacca

Ha prestato servizio all’Ufficio Tecnico di Monreale per oltre 36 anni

MONREALE, 12 luglio – Dopo aver prestato servizio per oltre 36 anni presso il Comune di Monreale, il dirigente tecnico Maurizio Busacca (nella foto) è andato in pensione dallo scorso 1° luglio.

Classe 1958, ha conseguito presso l’Università degli Studi di Palermo la laurea in ingegneria civile nel 1984; dall’anno seguente è iscritto all’albo dell’ordine degli ingegneri della provincia di Palermo.

Assunto alle dipendenze del Comune di Monreale nell’ottobre del 1988, ha inizialmente svolto le funzioni di capo-settore, per acquisire successivamente la qualifica dirigenziale, che ha mantenuto sino al collocamento in quiescenza, intervenuto per raggiunti limiti di età.

Nel corso della sua lunga carriera, si è occupato nell’ambito dell’ufficio tecnico sia di edilizia privata che di appalti e lavori pubblici, nonché di servizi ambientali e manutentivi; ha inoltre rivestito per diversi anni l’incarico di responsabile dello sportello unico per le attività produttive.

Riservato e cordiale, l’ingegnere Busacca si è sempre contraddistinto per le sue doti di serietà e onestà. Per quanto riguarda la sua sostituzione, resta ora da vedere se l’amministrazione comunale vorrà ricorrere ad una soluzione “interna”, nell’ambito dei tecnici attualmente in servizio nell’ente, ovvero se riterrà preferibile l’indizione di una selezione pubblica.