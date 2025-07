Lo stato di salute “precario” di via Linea Ferrata, la denuncia dei residenti

Buche, canneti e asfalto pessimo. “Ci sentiamo cittadini di serie B”. LE FOTO

MONREALE, 12 luglio – È una denuncia che arriva direttamente dai residenti e dai pendolari che ogni giorno percorrono via Linea Ferrata, che si sono rivolti alla nostra redazione per segnalare lo stato di degrado della strada.

Una via di comunicazione secondaria, ma molto trafficata del territorio monrealese, ridotta in alcuni punti ormai a un tracciato impraticabile e pericoloso. Buche mai messe in sicurezza, canali di scarico scoperti e vegetazione fuori controllo hanno trasformato quello che dovrebbe essere un collegamento urbano in un percorso a ostacoli.

La situazione è critica lungo tutto il tratto che va dalla galleria di collegamento con via Pezzingoli fino alla circonvallazione. All’ingresso lato Monreale, una grande buca spesso nascosta dall’acqua piovana accoglie gli automobilisti senza alcuna segnalazione. Proseguendo, il fondo stradale è costellato da cunette, dossi e avvallamenti, in condizioni talmente precarie da rappresentare un rischio costante, soprattutto per chi si muove su due ruote.

A peggiorare il quadro è la totale assenza di manutenzione del verde: in alcuni punti gli alberi invadono la carreggiata restringendo la visuale, mentre un vero e proprio tunnel naturale di canne trasforma la strada in un passaggio angusto e pericoloso. All’interno di questo tratto si trova anche un cumulo di cemento mal posato, già fratturato, che aggrava ulteriormente le condizioni del percorso.

Uno dei punti più critici è rappresentato da un ampio cratere al centro della carreggiata, documentato da video e segnalazioni social. Durante i mesi invernali, quella porzione di strada si trasforma in uno stagno con acqua stagnante che supera i 50 centimetri, rendendo di fatto impraticabile il transito.

In un caso, un tombino danneggiato è stato transennato alla meno peggio e coperto con un ombrellone improvvisato fatto di canne: un’immagine surreale, raccontano, che racconta molto più di mille parole.

Non mancano poi segnalazioni su lavori pubblici recenti già danneggiati, come attraversamenti in cemento che si stanno già sgretolando, a conferma della scarsa qualità degli interventi eseguiti. Nel frattempo, una frana mai messa in sicurezza ha portato via parte della carreggiata, ancora delimitata da vecchie transenne arrugginite.

I cittadini, ormai esasperati, chiedono interventi urgenti e strutturali: ripristino del fondo stradale, manutenzione del verde, sistemazione delle fognature, miglioramento della visibilità e revisione della segnaletica. “Viviamo in condizioni da terzo mondo – denunciano – e ci sentiamo cittadini di serie B. Non chiediamo miracoli, solo la normalità”.