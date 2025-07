Bollette Amap, a metà settimana il tavolo tecnico

L’amministratore unico Sciortino: “Capiremo quali sono state le disfunzioni della fatturazione”

MONREALE, 13 luglio – Si svolgerà a metà settimana, verosimilmente tra mercoledì e giovedì, il tavolo tecnico fra l’amministrazione comunale e l’Amap per fare il punto sulla situazione bollette, che da diversi giorni ormai monopolizza l’attenzione dei cittadini monrealesi.

Al centro della discussione ci saranno le criticità legate alla fatturazione emessa dall’azienda, caratterizzata da importi notevoli, che hanno gettato nel panico gli utenti e hanno sollevato polemiche roventi.

La conferma del vertice arriva dall’amministratore unico di Amap, Giovanni Sciortino. “Siamo disponibili – afferma a MonrealeNews – a dare vita ad un tavolo tecnico per capire quali siano state le disfunzioni del sistema di fatturazione degli utenti. La situazione di Monreale è fortemente attenzionata ed a tal proposito ricordo che l’azienda ha rifunzionalizzato i pozzi Boara, che sono stati rimessi in esercizio nonostante i problemi legati alla sicurezza”.

Difficile, per non dire impossibile che la fatturazione possa essere annullata, ma la strada che potrebbe essere percorsa è quella di individuare criteri certi di fatturazione da attuare al secondo invio con le compensazioni necessarie, per restituire agli utenti ciò che, presumibilmente potrebbero pagare in più con questa prima bollettazione.

In più, prende sempre più corpo il progetto di istituire uno sportello Amap a Monreale (fisico e non telefonico), per consentire ai cittadini di interloquire direttamente con l’azienda ed esporre a questa le loro problematiche. Toccherà verosimilmente all’amministrazione comunale individuare un locale idoneo per ricevere l’utenza, che con ogni probabilità vi si riverserà massicciamente per ottenere i chiarimenti richiesti.

Maurizio Valerio, componente del collegio sindacale dell’azienda, sottolinea invece l’obbligatorietà dell’adesione monrealese all’Amap.

“Il conferimento della gestione del Servizio Idrico Integrato ad Amap – afferma alla nostra testata – non è frutto di una scelta politica facoltativa, ma rappresenta l’attuazione di un obbligo normativo previsto dall’ordinamento nazionale e regionale.

C’è l’obbligo per i comuni di conferire la gestione all’ente di governo dell’Ambito, che a sua volta individua un gestore unico. I Comuni non possono rifiutarsi di aderire all’ATO né gestire autonomamente il servizio, salvo la limitata deroga riservata a piccolissime comunità montane con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, condizione che evidentemente non riguarda Monreale.

Un referendum comunale, consultivo o deliberativo – conclude Valerio – non può annullare l’obbligo di legge che impone al Comune di Monreale di aderire all’ATO Palermo e di conferire la gestione del Servizio Idrico Integrato al gestore unico individuato dall’Ente di Governo dell’Ambito”.