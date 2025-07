Illuminazione artistica del Castellaccio, si avvia l’iter per realizzare l’intervento

I lavori sono finanziati dalla Regione Siciliana per 200.000 euro

MONREALE, 13 luglio – Uno dei monumenti più antichi e interessanti presenti nel territorio di Monreale è senza dubbio il castello di San Benedetto, da tutti conosciuto come “Castellaccio”, edificato sulla sommità del monte Caputo nel corso del XII secolo.

È di proprietà del Club Alpino Siciliano, che lo ha acquistato nel 1897 allo scopo di utilizzarlo come stazione escursionistica; si presenta oggi come un bene restaurato, che comprende tra l’altro i resti di una chiesa a tre navate, un giardino interno e sette torri. È possibile raggiungerlo solo a piedi, percorrendo due sentieri: quello “classico” (che sale al castello dal versante di nord-ovest) e quello detto “degli austriaci”, chiamato così in quanto realizzato durante la prima guerra mondiale da un gruppo di prigionieri austro-ungarici di stanza a Monreale.

Nell’ambito dei contributi agli investimenti destinati alle amministrazioni locali previsti dalla legge regionale 3 del 2025, al Comune di Monreale è stato assegnato un finanziamento di 200.000 euro, grazie al quale sarà possibile dotare il grande monastero-fortezza di un moderno e funzionale impianto di illuminazione artistica.

Nei giorni scorsi, la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo ha richiesto agli uffici comunali la presentazione del progetto relativo all’intervento, il cui completamento dovrà avvenire entro la fine dell’anno: l’iter che riguarda la realizzazione dei lavori è stato quindi concretamente avviato.

Questa iniziativa - promossa e sostenuta dal parlamentare regionale Marco Intravaia - potrà consentire di valorizzare il Castellaccio, attraverso soluzioni illuminative innovative e ad alta efficienza energetica: sarà di certo utile per accrescere l’interesse verso questo bene monumentale, che merita senz’altro di essere maggiormente conosciuto, visitato ed apprezzato.