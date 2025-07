333 mila euro dalla Regione per la valorizzazione del patrimonio Unesco: ecco come li spenderà Monreale

Diverse le linee di intervento per impiegare la somma in arrivo

MONREALE, 14 luglio – E’ articolato su più linee d’intervento l’utilizzo che il comune di Monreale intende fare dal contributo da 333 mila euro a lui destinato in quanto, al pari dei comuni di Palermo e Cefalù, sede di monumenti inseriti nell’itinerario arabo-normanno dell’Unesco.

A decidere le modalità di impiego del finanziamento una delibera di giunta che ne fissa le linee programmatiche. Il piano d’azione, presentato dall’amministrazione comunale, punta a potenziare i servizi museali e culturali, migliorare l’accessibilità turistica e realizzare eventi di respiro internazionale, a partire da quella che sarà la grande novità del prossimo anno: la Prima Biennale Internazionale del Mosaico.

Monreale, infatti, ospiterà nel 2026 la prima edizione della Biennale Internazionale del Mosaico. L’iniziativa intende rilanciare il mosaico come linguaggio artistico contemporaneo, intrecciando arte, storia, innovazione e formazione. Il cuore dell’evento sarà la mostra internazionale “Frammenti di Contemporaneità”, con opere di venti artisti mosaicisti – affermati ed emergenti – provenienti da tutto il mondo.

Il programma includerà anche laboratori aperti al pubblico, sezioni storiche e didattiche, un omaggio al maestro ravennate Renato Signorini, una mostra di libri d’artista in tessere musive e tavole rotonde accademiche. Ampio il coinvolgimento di scuole, accademie, artigiani, associazioni e istituzioni, in un’ottica di partecipazione attiva e rigenerazione urbana attraverso la cultura. Fra gli obiettivi per consentire la realizzazione del programma c’è il potenziamento dei musei e personale multilingue

Tra le prime azioni previste, infatti,vi è il rafforzamento dell’offerta turistica e museale, con l’estensione di giorni e orari di apertura del Museo “La Fabbrica di Guglielmo” e del Complesso Monumentale “Guglielmo II”, oltre all’impiego di personale qualificato e multilingue. L’obiettivo è rendere il patrimonio storico più fruibile per cittadini e turisti, italiani e stranieri, e integrare i servizi culturali in un sistema turistico più efficiente e coordinato.

Il piano prevede anche un intervento di restauro conservativo del trittico in terracotta attribuito ad Antonello Gagini, scultore palermitano del XV secolo. L’opera – composta da tre statue raffiguranti la Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino – è attualmente custodita presso il Complesso “Guglielmo II” e necessita di lavori di recupero e valorizzazione per essere nuovamente esposta al pubblico.

Altro intervento di rilievo sarà il recupero e adeguamento della Sala "ex refettorio dei Benedettini", oggi sede istituzionale del Consiglio comunale, intitolata a Biagio Giordano. La sala sarà dotata di nuovi impianti tecnologici e arredi compatibili con il valore storico dell’ambiente, per un utilizzo rappresentativo e culturale.

Un ulteriore progetto riguarda l’illuminazione artistica del Castellaccio di Monreale (del quale abbiamo parlato ieri). Verranno installati proiettori a luce calda a basso impatto ambientale, per valorizzare l’architettura medievale e migliorare la visibilità del sito anche in orario serale, contribuendo alla sua valorizzazione turistica.

Con parte del finanziamento regionale, l’amministrazione realizzerà un cartellone di eventi culturali che abbraccerà musica, teatro, arte e tradizione. Tra i nomi di spicco annunciati figurano Max Gazzè, che si esibirà in piazza Guglielmo, e Roy Paci, con uno spettacolo che unisce jazz e sonorità mediterranee. In programma anche visite guidate notturne, spettacoli teatrali e incontri con artisti e studiosi, per animare il centro storico e rafforzare il legame tra comunità e patrimonio.

nfine, è previsto un progetto sperimentale per l’inclusione culturale di minori economicamente svantaggiati e persone con disabilità, grazie al coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore. Saranno organizzati laboratori di pittura, musica e lettura, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità educative e avvicinare alla cultura anche le fasce sociali più fragili.