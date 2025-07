Acqua, bollette più care con Amap: una simulazione rivela un aumento del 48% rispetto alla gestione comunale

Abbiamo preso in esame il caso medio di una famiglia composta da quattro persone

MONREALE, 14 luglio – C’è un aspetto, niente affatto secondario, che disturba il sonno degli utenti monrealesi, alle prese con il pagamento delle pesanti bollette idriche recapitate in questi giorni dall’Amap.

Oltre alle discussioni sul criterio forfettario di determinazione dei consumi, avvenuto nella maggior parte dei casi secondo valutazioni previsionali, anziché di reali e quelle sulla richiesta di un secondo deposito cauzionale, emerge ora un dato ben più preoccupante: l’aumento strutturale delle tariffe.

A segnalarlo è un’analisi condotta su un caso-tipo, quello di una famiglia composta da quattro persone con un consumo di 100 metri cubi d’acqua in un quadrimestre. Il confronto tra le tariffe applicate da Amap e quelle precedenti della gestione comunale evidenzia uno scarto significativo.

Secondo una simulazione che abbiamo affidato ad esperti, le quote fisse passerebbero da 5,33 euro (comunale) a 12,05 euro (Amap). Le quote variabili, legate al consumo, salirebbero da 130,21 euro a 188,87 euro. Gli oneri perequativi risultano invariati. Nel complesso, quindi, la fattura quadrimestrale con Amap ammonterebbe a 200,92 euro, contro i 135,54 euro della precedente gestione. Si tratta di un incremento del 48%, che rischia di gravare stabilmente sulle tasche delle famiglie monrealesi.

«Non si tratta di un’eccezione temporanea o di un disguido tecnico – sottolineano li analisti – ma di un aumento che si ripeterà sistematicamente, quadrimestre dopo quadrimestre, per tutti gli utenti del servizio».

Mentre l'amministrazione e Amap rassicurano sulla futura equità del sistema, cresce il malcontento di chi teme che la riforma comporti un peggioramento concreto della situazione, a fronte di costi più elevati per un bene essenziale come l'acqua.