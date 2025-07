Monreale, il PD scende in campo contro le “bollette pazze” di Amap

Avviata una campagna di informazione e uno sportello per aiutare i cittadini a difendersi dagli addebiti anomali

MONREALE, 15 luglio – Il Partito Democratico di Monreale lancia una campagna d’informazione per aiutare i cittadini travolti dalle cosiddette “bollette pazze” inviate da Amap.

Un’iniziativa che mira a offrire un supporto concreto alle famiglie che si sono viste recapitare richieste di pagamento considerate eccessive, sproporzionate e, in alcuni casi, del tutto ingiustificate.

La mobilitazione nasce dalle numerose segnalazioni ricevute nelle ultime settimane: bollette dai conguagli poco chiari, importi anomali, difficoltà a ottenere risposte dagli sportelli dell’azienda. Una situazione che ha spinto il Circolo Pd, guidato dal nuovo segretario Raimondo Burgio, ad attivarsi direttamente sul territorio.

Gli attivisti del PD hanno avviato una distribuzione capillare di volantini informativi, che spiegano in modo semplice e diretto come contestare le bollette e far valere i propri diritti. Non solo: è stato attivato anche uno sportello-patronato, dove i cittadini possono ricevere assistenza personalizzata, consulenza legale e supporto nella redazione delle istanze.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di consentire ai cittadini, attraverso un’azione collettiva, di bloccare legalmente la richiesta di pagamento avanzata da AMAP, sospendendo così ogni procedura di recupero crediti. Il principio guida è semplice: pagare solo quanto effettivamente consumato, senza subire pressioni indebite né sanzioni sproporzionate.olo PD punta anche il dito contro l’amministrazione comunale, accusata di immobilismo di fronte a un problema che riguarda centinaia di famiglie.

«Non possiamo più permettere che questa ingiustizia passi sotto silenzio», si legge in una nota del Circolo. «Serve una presa di posizione chiara anche da parte del Comune, che finora è rimasto in silenzio mentre i cittadini affrontano un vero e proprio salasso.»

La campagna, assicurano dal Partito Democratico, andrà avanti nei prossimi giorni con altri momenti pubblici e nuove iniziative informative. L’invito è rivolto a tutti: “Chiedere supporto non è solo un diritto, ma un primo passo per far valere le proprie ragioni”.