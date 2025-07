Monreale, accreditate le strutture per la gestione dei centri estivi: ecco quali sono

L’iniziativa è finanziata dal dipartimento per le Politiche della famiglia

MONREALE, 16 luglio – È stata definita dal Comune di Monreale la procedura che riguarda l’individuazione delle strutture che potranno gestire quest’anno i centri estivi, destinati allo svolgimento di attività socio-educative in favore di minori di età compresa fra i 3 ed i 14 anni, utilizzando i fondi resi disponibili dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Tutte le richieste di accreditamento che sono state presentate nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati nell’apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente sono state ritenute regolari e, quindi, accolte.

Hanno così ottenuto l’accreditamento l’associazione “Cov.Vi.Vi. l’Autismo”, la società “Smile Party, l’organizzazione di volontariato “Diversa…mente” e le associazioni sportive dilettantistiche “Kalaja”, “Conca d’Oro Monreale 1991” e “Pioppo Futsal”, nonché la “Baby Fun House”, la “Rainbow” e la cooperativa sociale “New Dream” di Altofonte.

Conclusa questa procedura, le famiglie dei bambini e ragazzi ammessi saranno invitate a comunicare il centro di cui intendono avvalersi per usufruire del servizio; ciascun minore avrà a disposizione 24 accessi presso la struttura scelta, che saranno validi sino al prossimo 31 dicembre.

Il funzionamento dei centri estivi è finanziato dallo Stato per un importo complessivo pari a 60 milioni di euro; le risorse sono state ripartite in favore dei comuni che ne hanno fatto richiesta entro lo scorso 14 giugno, tenendo conto della popolazione minorile residente.