Caro bollette Amap, la provocazione del Pd: “Valutiamo l’adesione al consorzio Biviere”

Silvio Russo: “Soluzione concreta ai disagi idrici”

MONREALE, 17 luglio – «Ho letto con attenzione l’articolo pubblicato ieri sul Giornale di Sicilia, in cui si dà voce al presidente del consorzio Biviere, Claudio Burgio – figura indicata dall’attuale amministrazione guidata dal sindaco Arcidiacono – e al dirigente tecnico del consorzio, l’ingegnere Giacomo Ilarda.(…)

(…) Le loro dichiarazioni confermano una gestione efficiente, trasparente e sostenibile dell’erogazione idrica: un modello virtuoso che Monreale non può permettersi di ignorare». Così interviene Silvio Russo, componente della direzione provinciale del Partito Democratico di Palermo, che invita pubblicamente l’amministrazione comunale di Monreale a valutare con serietà l’ipotesi di un’adesione piena al Consorzio Biviere.

«Il Biviere – prosegue Russo – garantisce acqua 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, a costi contenuti e senza aumenti tariffari. A ciò si aggiunge un altro elemento che non può essere trascurato: il Comune di Monreale è già socio al 50% del consorzio, e la sede si trova proprio nel nostro territorio. Questo comporterebbe meno burocrazia, maggiore tempestività negli interventi e soprattutto meno disagi per i cittadini, che oggi subiscono un servizio inadeguato da parte di Amap».

Secondo Russo, in un momento di forte emergenza e malcontento diffuso per l’attuale gestione dell’acqua, occorre il coraggio politico di compiere scelte concrete, nel solo interesse della cittadinanza.

«Invito formalmente l’amministrazione comunale – conclude Russo – a valutare tutte le soluzioni tecniche e giuridiche necessarie per rendere possibile questo passaggio in tempi rapidi. Il consorzio Biviere rappresenta una risorsa che Monreale ha già in casa: è il momento di valorizzarla e di metterla al servizio dell’intera comunità».