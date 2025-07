Monreale, «Villa Savoia» ospiterà una nuova agenzia dell’Inps

Il Comune cederà in affitto all’ente previdenziale lo storico edificio

MONREALE, 17 luglio – Sembra proprio che i giochi siano ormai fatti: l’amministrazione comunale è pronta a cedere in affitto all’Inps “Villa Savoia”, storico edificio di via Benedetto D’Acquisto.

L'immobile è già adibito ad uffici ed attualmente vi hanno sede legale il consorzio per la tutela della DOC dei vini Monreale e il consorzio Sviluppo e Legalità, che si occupa della gestione dei beni confiscati alla mafia.

Le trattative per definire l’intesa sulla locazione sono andate avanti per anni: il sindaco Arcidiacono ne aveva dato notizia già nel 2021, nonostante con la sua giunta nel luglio dell’anno precedente avesse invece stabilito, con apposita delibera, di ospitare all’interno dell’ex albergo-ristorante l’«Unesco visitor center» (sinora non attivato).

Fra il 2021 e il 2022 nell’immobile sono stati eseguiti i lavori per il rifacimento dei prospetti e della pavimentazione del terrazzo di copertura del primo piano, con un finanziamento di 120.000 euro concesso dal GAL “Terre Normanne” a valere sulle risorse del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

Negli ultimi anni, inoltre, a cura del Comune sono stati realizzati nell’edificio vari interventi che hanno riguardato essenzialmente la nuova distribuzione degli ambienti a piano terra e la sistemazione dei servizi igienici, degli impianti elettrici e di climatizzazione, oltre alla sostituzione degli infissi esterni: il tutto per un costo di oltre 200.000 euro.

L’accordo che dovrebbe essere formalizzato a breve prevede che “Villa Savoia” (la cui superficie è di circa 670 metri quadri) sia concessa in locazione all’Inps per trasferirvi gli uffici dell’agenzia di “Palermo Sud”, alla quale fa riferimento l’utenza di alcuni quartieri del capoluogo, di San Giuseppe Jato e di Sancipirello, oltre che ovviamente di Monreale e delle sue frazioni.

Il contratto da stipulare avrà validità per sei anni, con rinnovo tacito di sei anni in sei anni. Ci sarà adesso da vedere come sarà valutata in ambito politico questa operazione. Nel febbraio del 2022 i consiglieri comunali Terzo e Vittorino (oggi in maggioranza, allora all’opposizione) l’avevano contestata con durezza, dichiarando polemicamente: «Immaginate un ufficio dell’Inps di fronte alla cattedrale di Palermo, patrimonio Unesco, o davanti il Colosseo o il duomo di Firenze, monumenti unici al mondo? Se qualche amministratore proponesse un’idea simile come minimo verrebbe internato in un manicomio, con la camicia di forza».

Ma in Italia, si sa, con la legge Basaglia del 1978 gli ospedali psichiatrici sono stati chiusi: quindi ormai nessuno è a rischio di internamento.