Monreale, bollette Amap: scadenza posticipata al 21 agosto

Al via nuove letture e verifiche sui consumi

MONREALE, 17 luglio – Gli utenti del servizio idrico a Monreale avranno tempo fino al 21 agosto 2025 per pagare le bollette Amap.

È questa la principale novità emersa dal tavolo tecnico che si è svolto questa mattina presso la sede dell’azienda, convocato per affrontare le criticità sorte dopo la prima fatturazione da parte di AMAP, subentrata nella gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale.

La decisione di posticipare di un mese la scadenza nasce dalla volontà di offrire più tempo agli utenti per effettuare verifiche e segnalare eventuali incongruenze, soprattutto in relazione ai consumi stimati presenti in alcune fatture.

Durante l’incontro, al quale hanno preso parte – tra gli altri – Giovanni Sciortino, Amministratore Unico di AMAP, il Vice Sindaco di Monreale Riccardo Oddo, e il Direttore Generale dell’ATI Palermo Gaetano Grisafi, è stato stabilito che AMAP effettuerà nuove letture su circa 2.700 utenze. Si tratta di contatori che non sono stati accessibili durante i precedenti sopralluoghi o per i quali non è stato possibile rilevare i dati reali.

Particolare attenzione sarà rivolta alle utenze nelle frazioni, con l’obiettivo di accertare l’eventuale diritto all’esenzione dalle quote di depurazione o fognatura. In caso di conferma, saranno emesse bollette rettificate. Inoltre, saranno avviate verifiche congiunte tra Comune e AMAP per individuare possibili disallineamenti nei dati delle utenze trasmessi nella fase di subentro della gestione: qualora emergano errori, si procederà con l’annullamento e la riemissione delle bollette interessate.

È stata anche annunciata l’apertura di uno sportello dedicato a Monreale, per fornire assistenza diretta ai cittadini, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

AMAP ha inoltre ricordato che le modalità di fatturazione adottate non sono frutto di scelte aziendali, ma seguono quanto previsto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). In parallelo, sono già stati avviati interventi tecnici su pozzi e depuratori anche nel territorio monrealese.

«Abbiamo rappresentato con chiarezza le esigenze della nostra comunità – ha dichiarato il Vice Sindaco Riccardo Oddo – chiedendo risposte concrete, trasparenza e disponibilità, che oggi abbiamo trovato nel confronto con AMAP e ATI».

Sulle recenti polemiche legate al Consorzio Biviere, Oddo ha voluto fare chiarezza: «Anche il Consorzio, come ribadito dal Direttore Grisafi, è per legge obbligato a transitare sotto l’ATI idrica. Non è una scelta politica, ma un obbligo normativo. La nostra amministrazione – ha concluso – continuerà ad affrontare con serietà e senso di responsabilità anche le questioni più complesse, sempre al fianco dei cittadini».